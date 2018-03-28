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Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 23:14 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de, peynir yüklü 17 TB 134 plakalı kamyonet seyir halinde bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de, peynir yüklü 17 TB 134 plakalı kamyonet seyir halinde bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada, sürücü Alpay Erden yaralandı. Kaza bugün akşam saatlerinde Ayvacık ilçesi girişinde meydana geldi. İzmir istikametinden Çanakkale’ye seyir halinde olan, Alpay Erden yönetimindeki peynir yüklü kamyonet, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Alpay Erden yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından sürücü Erden, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale’ye yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazada akaryakıt istasyonunun tabelası ile kamyonette maddi hasar oluştu. Polisin incelemesi sonrası kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanede tedavi altına olan kamyonet sürücüsü Alpay Erden’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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