Akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobil sürücüsü öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontolünden çıkan otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada sürücü Fazlı Palpas, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Isparta- Antalya yolunun 11'inci kilometresinde Ağlasun yakınlarında meydana geldi. Antalya yönüne giden Fazlı Palpas'ın kullandığı 07 CNZ 12 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Tayyip Y. yönetimindeki 07 FHD 27 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Palpas'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fazlı Palpas'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan tanker sürücüsü Tayyip Y., ifadesi için karakola götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...
Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü
Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum