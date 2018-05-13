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Akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobil sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontolünden çıkan otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

Akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobil sürücüsü öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Ağlasun ilçesi yakınlarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontolünden çıkan otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada sürücü Fazlı Palpas, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Isparta- Antalya yolunun 11'inci kilometresinde Ağlasun yakınlarında meydana geldi. Antalya yönüne giden Fazlı Palpas'ın kullandığı 07 CNZ 12 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Tayyip Y. yönetimindeki 07 FHD 27 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada otomobil, hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Palpas'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fazlı Palpas'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan tanker sürücüsü Tayyip Y., ifadesi için karakola götürüldü.

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Akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobil sürücüsü öldüAkaryakıt tankeriyle çarpışan otomobil sürücüsü öldü

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