HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akçaabat'taki mahalleye 'Safranbolu' modeli

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri ve çeşmeleri ile ünlü Ortamahalle, yapılan yeni düzenlemelerle Karabük ilinin 'Safranbolu' ilçesi benzeri bir turizm destinasyon alanına dönüştürülüyor.

Akçaabat'taki mahalleye 'Safranbolu' modeli

Osman ŞİŞKO/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri ve çeşmeleri ile ünlü Ortamahalle, yapılan yeni düzenlemelerle Karabük ilinin 'Safranbolu' ilçesi benzeri bir turizm destinasyon alanına dönüştürülüyor. Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, amaçlarının yapılan çalışmalar ile mahallenin turizmde topyekûn canlanabilmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Akçaabat ilçesindeki tarihi Ortamahalle'nin 'Safranbolu' modeli turizm destinasyon alanına dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Akçaabat Belediyesi tarafından sürdürülen çalışma ile Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleri ve konakları restore edilen ilçe, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Restorasyon çalışmalarının sürdüğü mahallede konaklar yeme, içme, oturma ve konaklama alanlarına dönüştürüldü, yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar haline getirildi.
'TARİHİ MEKAN OLARAK ÖNEMLİ BİR YER'
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, turizmin önemli bir sektör olduğunu belirterek kısa vadede bu bölgeye iş imkanı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Akçaabat'ın çok güzel bir tabiata sahip olduğunu belirten Türkmen, "Buraya gelmek için can atanlar var. Kabul edelim ki henüz altyapımız arzu ettiğimiz seviyede değildir. Konaklama yönünden büyük eksiklerimiz var. İnşallah zamanla bunları da tamamlayacağız. Ortamahalle, Trabzon'un tarihi mekanı olarak önemli yerlerinden biridir. Mahalle ölçeğinde korunan bilinen ender yerlerden biri. Safranbolu ve Beypazarı gibi önemli bir yer. Osmanlı'dan kalan sivil mimarlık örneklerinden biri. Burayı canlandırmamız lazım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 6 tane konağımız oldu. Bütün binaları biz alalım kamunun olsun niyetimiz yok. Burada satın aldığımız yerler yıkılmaya yüz tutmuş sahiplerinin ilgilenmediği yerlerdi. Bunları restore ederek yeniden hizmete sunduk. Gayemiz bu mahallenin topyekûn canlanabilmesidir. Buradaki sakinlerin, mülk sahiplerinin kendi yerlerine sahip çıkıp kendileri de bu işin içinde olmaları da önemlidir" dedi.
'MAHALLENİN TURİZME KATACAK ÇOK ŞEYİ VAR'
Trabzon İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazolu da Akçaabat'ın başlı başına bir turizm merkezi olduğunu belirterek, "Ortamahalle sakinleriyle beraber yaptığımız görüşmelerde turizme katacak çok şeyinin olduğunu ifade etmiştik. Akçaabat turizme katkı verecek önemli bir merkez. Mahalle sakinleriyle birlikte bu alanı planlayacağız ve turizme kazandıracağız. Turizmde ürün çeşitliliği ne kadar artarsa gelen turistin kalma süresi o kadar artar. Tüm bunların yanında, turizmde esas olan turistin memnuniyetidir. Turizm oranlarına baktığımızda şehrimize gelen turist sayısının ilk 3 ay yüzde 125 oranda artışla devam ettiğini görüyoruz. Kişi başına baktığımızda Nisan ayında yüzde 370 oranla yükselişe geçti. Bugünkü sayıları geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Akçaabat'taki mahalleye 'Safranbolu' modeliAkçaabat'taki mahalleye 'Safranbolu' modeliAkçaabat'taki mahalleye 'Safranbolu' modeliAkçaabat'taki mahalleye 'Safranbolu' modeli

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
İşçi minibüsü devrildi: 9 yaralıİşçi minibüsü devrildi: 9 yaralı
Tarihi eser operasyonunda kalem tabanca ele geçtiTarihi eser operasyonunda kalem tabanca ele geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

İki hastasıyla yalnız kalan kadın doktor hayatının şokunu yaşadı

İki hastasıyla yalnız kalan kadın doktor hayatının şokunu yaşadı

Uzaklaştırma cezası aldığı eve çatıdan girmek isterken düştü

Uzaklaştırma cezası aldığı eve çatıdan girmek isterken düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.