Akçadağ’da yangın: 2’si ağır 9 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 2’si ağır 9 kişi yaralandı.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aktepe Mahallesi Darende Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesinin bir faciayı önlediği yangında, Hasan Köroğlu ile birlikte dini nikahlı eşi Serap Bulut, Hüseyin Can Köroğlu, Arda Köroğlu, Ayşegül Köroğlu, Çağdaş Köroğlu, Ali Can Köroğlu, Birkan Köroğlu ve İbrahim Köroğlu yaralandı.
Durumları ağır olan Hasan Köroğlu ile eşi Serap Bulut Turgut Özal Tıp Merkezine, Hüseyin Can Köroğlu, Ayşegül Köroğlu, Arda Köroğlu, Çağdaş Köroğlu, Ali Can Köroğlu, Birkan Köroğlu, İbrahim Köroğlu da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin yangınla ilgili olarak başlatmış olduğu tahkikat sürüyor.
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