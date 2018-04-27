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Akçakale'de 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı.

Akçakale'de 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı. Biri örgütün üst düzey sorumlusu olan 3 DEAŞ'lı terörist sorgulamasının ardından tutuklandı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 3 kişinin ilçede örgütsel faaliyetlerde bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri DEAŞ'lı şüphelilerin adreslerini saptadıktan sonra savcılık kararıyla 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu DEAŞ üyesi E.S., F.S. ve M.C. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.S. sorgusunda terör örgütünün üst düzey sorumlularından olduğunu itiraf etti. DEAŞ terör örgütü üyeleri sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Akçakale'de 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandıAkçakale'de 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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