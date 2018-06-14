Akçakale’de akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde husumetli akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Kasım Biliz öldü, 2 kişide yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Damlasuyu kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında uzun süredir husumet bulunan akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle teravih namazı çıkışında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve her iki ailenin fertlerinin katılmasıyla taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallede gerginliğin yaşanmasına neden olan kavgada Kasım Biliz, Kasım Boğatekin ve Mehmet Biliz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Kasım Biliz, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların tedavi edildiği hastanede ise yeni bir olay yaşanmaması için polis güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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