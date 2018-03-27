Akçakale'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonda Z.F., M.H. ve H.H. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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