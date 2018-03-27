HABER

Akçakale’de DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 18:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Z.F., M.H. ve H.H. isimli şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri almak üzere adliyeye sevk edildi
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.