Akçakale’de DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Z.F., M.H. ve H.H. isimli şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri almak üzere adliyeye sevk edildi
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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