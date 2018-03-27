Akçakale’de DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Z.F., M.H. ve H.H. isimli şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri almak üzere adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.