Akçakale'de, DEAŞ ve PKK'lı 3 terörist yakalandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD üyesi 3 terörist yakalandı.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu M.M.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri daha sonra sınırdan kaçak olarak Suriye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK üyesi İ.H.D. ile ona yardım eden A.E.H.'yi yakaladı.

DEAŞ ve PKK/PYD üyesi 3 terörist, Akçakale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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