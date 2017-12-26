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Akçakale'de, DEAŞ'lı terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 13:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar kapsamında Akçakale'de, DEAŞ'lı bir terörist yakalandı. Gözaltına alınan kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen DEAŞ'lının sorgulanmasına başlandığı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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