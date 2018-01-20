Akçakale'de Suriyeliler'den teröre protesto

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde barınan Suriyeliler, terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi protesto etti.Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınıp Akçakale'ye yerleşen Suriyeli sığınmacılar, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe girişindeki Olcay Ünver Bulvarı'nda toplanarak terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik protesto eylemi yaptı. Türkiye'nin Afrin'e düzenlemeyi planladığı operasyona destek veren Suriyeliler, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk askeri lehine sloganlar attı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, basın açıklaması ardından kalabalığın dağılmasıyla sona erdi.
Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)
AK Partili vekilden en sert tepki! 'Abdullah Gül yezitbaşı gibi'
Hamile kadın öldükten 10 gün sonra doğum yaptı
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Babası uyarıyor, o paylaşmaya devam ediyor
Kimse 20 yaşında olduğuna inanmıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum