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Akçakale'de Suriyeliler'den teröre protesto

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hadi KURT/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde barınan Suriyeliler, terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi protesto etti.Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınıp Akçakale'ye yerleşen Suriyeli sığınmacılar, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe girişindeki Olcay Ünver Bulvarı'nda toplanarak terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik protesto eylemi yaptı. Türkiye'nin Afrin'e düzenlemeyi planladığı operasyona destek veren Suriyeliler, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk askeri lehine sloganlar attı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, basın açıklaması ardından kalabalığın dağılmasıyla sona erdi.

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