Akçakale'de terör operasyonu: 3 gözaltı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki adrese düzenlenen operasyonda, 2 Suriyeli ile sınırdan kaçak yollarla yurda giren 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk mahallelerinde DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu Süheyl A. ile Muhammed H.'yi gözaltına aldı. Ekipler, Suriye'den kaçak yollarla yurda geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu iddia edilen Saadettin Z.'yi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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