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Akçakale'de toplu arı ölümleri üreticileri endişelendirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 01:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde bal üreticileri, son bir haftada bölgede yapılan zirai ilaçlama nedeniyle yaşanan toplu arı ölümlerinden dolayı endişeli.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde bal üreticileri, son bir haftada bölgede yapılan zirai ilaçlama nedeniyle yaşanan toplu arı ölümlerinden dolayı endişeli.

Adana'dan, Akçakale ilçesine gelen bal üreticileri, tarlada kullanılan zirai ilaçlar nedeniyle arıların toplu telef olduğunu ileri sürdü. Arıcı Zekeriya Akduman, zehirlenmeden dolayı oluşan zararlarının çok büyük olduğunu, bunun için durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdiğini söyledi. Bölgede 30 bal üreticisinin 24 bin kovanla arıcılık yaptığını kaydeden Akduman, son bir hafta içerisinde milyonlarca arının telef olduğunu belirtti. Akduman, şunları söyledi:

"Bizler Adana’dan Akçakale’ye arı üretimi için geldik. Ancak son bir hafta içerisinde tarlada yapılan zirai ilaçlamadan dolayı milyonlarca arımız telef oldu. Zararımız oldukça büyük ve perişan bir haldeyiz. Bu arı ölümlerinin yeniden yaşanmaması için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililerden acil olarak yardım etmelerini bekliyoruz. Bu ölümler böyle devam ederse artık arıcılık yapacak gücümüzün kalmadığını belirtmek isterim. İstihdam konusunda kamu araştırılması yapıldığı takdirde en büyük istihdamı ülkemize arıcılığın sağladığı ortaya çıkacaktır."

Öte yandan yaşanan toplu arı ölümleriyle ilgili olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, kovanlarda telef olan arılardan numune alıp, incelenmeye gönderdi.

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