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Akçakale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

Akçakale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik timleri Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Y.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ile ruhsatsız tabanca bulundu. Uyuşturucu ve silaha el koyan ekipler, Y.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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