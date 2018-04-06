Akçakale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alınan R.T., mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen R.T.'yi takib aldı. Ekipler, üst aramasını yaptığı R.T.'nin ceplerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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