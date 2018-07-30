Akçakoca'da 3 iş insanına FETÖ'den gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 2014 yılında MHP'den belediye başkanı adayı olan Okan Yanmaz ile 2 ortağı gözaltına alındı.
Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP’den belediye başkan adayı olan, daha sonra da İYİ Parti’nin kuruluşunda yer alan Okan Yanmaz ile ortakları Mehmet Topuz ve Hakan Köse gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlatıldı.
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