Akçakoca’da çatı yangını

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Yeni Mahallede bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. yangında maddi hasar meydana geldi.
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