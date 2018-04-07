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Akçakoca’da pat pat kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Recep K.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Recep K. (55) idaresindeki pat pat aracı, çevre yolunda Selahattin A.(45) idaresindeki 78 AL 215 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracından savrularak yere düşen Recep K. olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Recep K.’nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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