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Akçakoca’da trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Ereğli Caddesi Barbaros Kavşağı’nda Ö.G.

Akçakoca’da trafik kazası: 3 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Ereğli Caddesi Barbaros Kavşağı’nda Ö.G. idaresindeki otomobil ile V.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden V.Ç.’nin aracı, refüjü aşarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Ö.G. ve yanında bulunan M.K. ile diğer otomobilin sürücüsü V.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akçakoca’da trafik kazası: 3 yaralı

Akçakoca’da trafik kazası: 3 yaralı

Akçakoca’da trafik kazası: 3 yaralı

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