Akdeniz açıklarında 5’i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Silifke ilçesi Kızkalesi açıklarında Suriye uyruklu 24’ü erkek, 9’u kadın, 5’i ise çocuk olmak üzere 38 düzensiz göçmen yakaladı.
Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Silifke ilçesi Kızkalesi açıklarında hareket halinde olan bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede devriye gezen sahil güvenlik botları, belirlenen tekneyi denizde durdurdu. Yapılan kontrollerde teknede 24’ü erkek, 9’u kadın, 5’i ise çocuk olmak üzere 38 göçmen yakalandı.
Göçmenler güvenli bir şekilde karaya getirilirken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
CHP'li vekilden 'İnce' gönderme! İttifakın adını koydu...
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı
Gayrimenkul zengini yaşlı adama çıplak kadınlı şantaj
Her AK Partili vekilin odasında var! Çok çarpıcı Erdoğan fotoğrafı
Hükümetten cinsel istismar konusunda çok önemli karar
2 yıldır yumurtluyor! 14 yaşındaki çocuk doktorları şaşkına çevirdi
Şov yıldızının skandal görüntüleri internete sızdı!
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum