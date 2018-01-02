Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.49'daki deprem Antalya'nın Kaş ilçesinin 213.5 kilometre açığında, 6.5 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.
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