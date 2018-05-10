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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

AKDENİZ'de, Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ'de, Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.16'da Antalya Körfezi açıklarında 46 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olmadı.

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