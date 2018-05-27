HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akdeniz'in antik mutfağı denize daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 10:12 | Son Güncelleme

AKDENİZ'in antik mutfağını Roma'da sergilemek için kilden seramik tabaklar yapan sanatçı Serdar Aslan, seramiklere Likya ruhu kazandırmak ve sualtı basıncının seramik üzerindeki etkisini görmek için tabakları Akdeniz'e daldırdı.

Akdeniz'in antik mutfağı denize daldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ'in antik mutfağını Roma'da sergilemek için kilden seramik tabaklar yapan sanatçı Serdar Aslan, seramiklere Likya ruhu kazandırmak ve sualtı basıncının seramik üzerindeki etkisini görmek için tabakları Akdeniz'e daldırdı.
Seramik sanatçısı Serdar Aslan, Akdeniz'in antik mutfağını İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtmak için bir süre önce Antalya'nın farklı noktalarından aldığı killerle seramik tabak ve sürahiler yaptı. Seramik ürünlerin tamamlanmasının ardından boya ve astar işlemlerini de bitiren Aslan, seramiklerini Akdeniz'in serin sularına daldırdı. Muratpaşa ilçesinde bir otelin plajına getirilen 51 parça seramik eser, tek tek denize daldırıldı. Yaklaşık 15 metre derinlikte bir ahşap kasa içerisinde muhafaza edilen seramiklerin güvenli şekilde dibe indirilmesi işlemini ise Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve Star Diving Academy Dalış Eğitmeni İsa Alemdar yönetti.
Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın tanıtımı için Serdar Aslan'ın attığı bu adıma gönüllü destek olduklarını aktaran Alemdar, “Tanıtım için önemli olduğuna inanıyoruz. 1 ay süresince her gün dalıp seramiklerin durumunu kontrol edeceğiz. Dalış merkezleri yalnızca ticari beklenti içerisinde değildir. Turizme katkı sağlayacak her türlü etkinliğe destek vermeye hazırız" dedi. Alemdar, kasanın ahşap olması nedeniyle denize daldırmada zorlandıklarını belirterek, projenin amacına ulaşmasını ümit ettiklerini kaydetti.
Sanatçı Serdar Aslan ise 1 ayın sonunda çıkaracakları seramikleri Roma'ya götüreceğini ve 2 bin yıl önce Akdeniz kıyılarında hüküm süren Likya Uygarlığı'nı, Roma'da açacağı sergide, Akdeniz'e özgü çipura ve levrek balıklarını pişirip, yine Akdeniz'e özgü portakal ve yeşilliklerle bu seramikler içinde sunarak tanıtacağını söyledi. Seramikleri denize daldırmalarındaki amacı da açıklayan Aslan, “Seramiklere hem Likya ruhunu kazandırmak, Akdeniz'e bir atıfta bulunmak hem de su altı basıncının seramikler üzerindeki etkisini bilimsel olarak görebilmek için böyle bir şey yaptık" dedi.
Sergi, 27 Eylül'de Roma'da açılacak.

FOTOĞRAFLI

Akdeniz'in antik mutfağı denize daldıAkdeniz'in antik mutfağı denize daldıAkdeniz'in antik mutfağı denize daldıAkdeniz'in antik mutfağı denize daldı

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Karabük'te 'gaybubet' evi operasyonu: 1 gözaltıKarabük'te 'gaybubet' evi operasyonu: 1 gözaltı
Safranbolu'da kaza: 6 yaralıSafranbolu'da kaza: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı

ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

İlginizi Çekebilir

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı

İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

Sürücüyü gören dondu kaldı!

Sürücüyü gören dondu kaldı!

İkiye bölünen araçtan sağ çıktı!

İkiye bölünen araçtan sağ çıktı!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.