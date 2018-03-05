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Akhisar’da 15 ayrı hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 20:52 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde son 1 ayda meydana gelen 15 hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 13 kişiden 9’u tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince son bir ayda ilçe merkezinde meydana gelen 3 otodan hırsızlık, 5 motosiklet hırsızlığı, 3 evden hırsızlık, 2 iş yerinden hırsızlık, 2 oto hırsızlığı olmak üzere 15 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Akhisar’da 15 ayrı hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde son 1 ayda meydana gelen 15 hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 13 kişiden 9’u tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince son bir ayda ilçe merkezinde meydana gelen 3 otodan hırsızlık, 5 motosiklet hırsızlığı, 3 evden hırsızlık, 2 iş yerinden hırsızlık, 2 oto hırsızlığı olmak üzere 15 faili meçhul olay aydınlatıldı. Bu olaylarda çalınan 2 adet otomobil, 1 adet motosiklet, 27 adet akü, 1 adet çapa makinesi, 1 adet spral taş makinesi, 586 paket sigara bulunarak sahiplerine teslim edilirken, olaya karıştıkları tespit edilen 13 şahıs yakalandı. Zanlılardan 9’u adli makamlarca tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Akhisar’da 15 ayrı hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

Akhisar’da 15 ayrı hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

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