Akhisar’da cinayet: 1 ölü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kahvehanede başlayan tartışmada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi 50 Sokak’ta kahvehanede çıkan tartışmada Mehmet G., Mustafa Çeneli isimli şahsı tabanca ile vurarak yaraladı. 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Çeneli’nin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, otomobille olay yerinden kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarına başladı. Zanlının kaçtığı otomobil ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta Kayalıoğlu Mahallesi’nde yol kenarında terk edilmiş halde buldu.

Arama çalışmalarını jandarma güvenlik güçleri ile birlikte sürdüren Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı şehir garajı arkasında elinde silahı ile birlikte yakaladı.