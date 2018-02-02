Akhisar'da FETÖ operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 6'sı serbest bırakıldı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emniyet ve jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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