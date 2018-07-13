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Akhisar'da kız isteme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 21:30 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kız isteme meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kız isteme meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Hacıishak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İzmir'den kız istemek için gelen Bayram Karakısa (38) hayatını kaybetti, Ahmet Kuyumcu ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Ahmet Kuyumcu hastaneye kaldırılırken, Bayram Karakısa'nın cansız bedeni ise incelemelerin ardından morga konuldu.
Şüpheli Muhammet G. ise silahı ile birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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