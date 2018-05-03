Akhisar'da minibüste 37 Pakistanlı kaçak yakalandı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bir minibüste, Pakistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul-İzmir Karayolu'nun Akhisar ilçe merkezi girişinde yol kontrolü yapan jandarma ve polis ekipleri, bu sabah sürücüsünün tedirgin davranışları üzerine şüphelendikleri 34 DL 6920 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 37 Pakistanlı kaçak göçmeni yakalandı. Minibüs sürücüsü Murat Özdemir gözaltına alındı. İfadesinde minibüsün kendisine ait olmadığını ileri süren Özdemir, "Bana İstanbul'dan bu kişileri İzmir'e götürmem için bilgi verildi. İzmir'e ulaştığımızda beni arayacaklardı ve yolcuları o kişilere teslim edecektim. Yurt dışına kaçıp kaçmayacakları konusunda, benim bir bilgim yok" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Özdemir, tutuklandı. Pakistanlı kaçaklar ise kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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