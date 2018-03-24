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Akhisar’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde Akhisar-Balıkesir yolu üzerinde meydana geldi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Akhisar-Balıkesir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar-Balıkesir arası Gökçeahmet Mahallesi sınırları içerisinde Erkan A.(35) idaresindeki 45 HD 0253 plakalı otomobil, Akhisar istikametinden Balıkesir yönüne seyir halindeyken, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu aynı istikamette gittiği Derya A.(42) yönetimindeki 35 MSD 09 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Derya A., 35 MSD 09 plakalı otomobiliyle hemen önünde seyir halinde olan C.U. idaresindeki 35 KA 2494 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 45 HD 0253 plakalı aracın sürücüsü Erkan A. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan A.K. ile 35 MSD 09 plakalı araç sürücüsü Derya A. yaralı olarak Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Derya A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 35 KA 2494 plakalı araç sürücüsü C.U. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, kazada vefat eden Derya A.’nın Menemen Anadolu Lisesinde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

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