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Akhisar'da zeytin hırsızlığına 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Akhisar ilçesindeki zeytin işletmesinden 7 ton zeytin çaldıkları belirlenip, jandarma tarafından yakalanan 5 kişi, mahkemece tutuklandı.

Akhisar'da zeytin hırsızlığına 5 tutuklama

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - AYDIN'ın Akhisar ilçesindeki zeytin işletmesinden 7 ton zeytin çaldıkları belirlenip, jandarma tarafından yakalanan 5 kişi, mahkemece tutuklandı.
Olay, dün, Akhisar'ın kırsal Doğuca Mahallesi'ndeki zeytin işletmesinde meydana geldi. 7 tonluk zeytini traktöre yükleyen 5 kişi, olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine zeytin işletmesinin yetkilileri, jandarmaya gidip, şikayetçi oldu. Jandarma, bölgedeki çalışmaları sonucu zeytinlerin S.P., H.S., C.İ., F.E., ve S.O. tarafından çalındığını belirledi. 5 kişi, evlerinde aynı gün yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlar, jandarmada suçunu itiraf etti. Çalınan zeytinler ise C.İ.'nin evinde ele geçirildi. Zeytinler, tutanakla sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Akhisar'da zeytin hırsızlığına 5 tutuklamaAkhisar'da zeytin hırsızlığına 5 tutuklama

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