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Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Akisar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akisar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Akhisar-Balıkesir Karayolu'nun 10'uncu kilometresi Gökçeahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Akhisar'dan Balıkesir yönüne giden Erkan Ay (35) yönetimindeki 45 HD 0253 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Derya Atlı (42) yönetimindeki 35 MSD 09 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolün kaybolduğu Atlı yönetimindeki otomobil de önündeki Celalettin Uran (32) yönetimindeki 35 KA 2494 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücülerinden Erkan Ay öldü, yanındaki Seyit Ahmet Kahraman (44) ile diğer sürücülerden Derya Atlı yaralandı.
Ambulanslarla Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İzmir Menemen Anadolu Lisesi'nde öğretmen olduğu öğrenilen Derya Atlı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralıAkhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralıAkhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralıAkhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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