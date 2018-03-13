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Akıl almaz vahşet! Köpekleri raylara bağladı, sonrası korkunç...

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 2'si yavru 3 sokak köpeğini demiryolundaki raylara bağlayarak ölüme terk etti.

Raylara bağlı olduğu için kaçamayan hayvanlardan birinin üstünden geçen tren, başını gövdesinden ayırdı. Aynı şekilde bağlanan diğer 2 köpeği ise treni durduran Büyükşehir Belediyesi ekipleri ezilmekten kurtardı.

RAYLARA BAĞLAYARAK ÖLÜME TERK ETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde, Ilıcabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 2'si yavru olmak üzere 3 köpeği, farklı saatlerde demiryolundaki raylara iple bağlayarak ölüme terk etti.

BELEDİYE EKİPLERİ TRENİ DURDURDU

Hayvanlardan birinin üzerinden geçen tren, başını gövdesinden ayırdı. Kısa süre sonra, bölgede iki yavru köpeğin daha aynı şekilde raylara iple bağlandığı ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, treni durdurarak bağlı olan yavruları ezilmekten kurtardı.

Başı kopan köpeği gören vatandaşlar, vahşet karşısında şok yaşadı.

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