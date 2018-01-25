HABER

Akıl almaz vurgun: 500 TIR dolusu büyükbaş hayvanla sırra kadem bastı

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 11:04 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ölen bir kişinin kimliği ile Kars kent merkezi ve bazı ilçelerindeki besicileri 43 milyon lira dolandığı iddia edilen adam kayıplara karıştı. Besiciler, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Besiciler, geçen yıl Kars ve ilçelerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ’Genç Çiftçi Projesi’ için geldiğini söyleyen ve gerçek adının ’Ali Karadaş’ olduğunu öğrendikleri kişinin, 500 TIR dolusu 17 bin büyükbaş hayvanı Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya götürdüğünü öne sürdü. Bu dolandırıcıdan büyük bir darbe yediklerini belirten Susuz ilçesi Kalecik Köyü Muhtarı Karabey Mintemur, şunları anlattı:

'SENET KARŞILIĞI VERDİK'

"Bu adam Şanlıurfa’dan geldi. Öncülük yapan biri vardı. Biz de güvendik ve senet karşılığı malımızı verdik. Bizlere biraz da para verdi. Malımız iyi satılıyor diye çok sevinmiştik. Dolandırıcı olduğunu anlamadık. Hakkında her hangi bir araştırma da yapmadık. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana mal veriyorduk. Bu süre içinde Kars’ta yaklaşık 43 milyon TL’lik 17 bin adet büyükbaş hayvan satın aldı. Bugüne kadar yaklaşık 500 TIR’la bu hayvanları Diyarbakır ve Urfa’ya götürdü. Kendisi bize Tarım Bakanlığı’ndan Genç Çiftçileri Desteklemek için geldiklerini ve hayvanları çiftliklerde yetiştireceklerini söylediler. Paramız zayi olmaz sandık. Herhangi bir sorgusunu da yapmadık ilçe tarıma gidip sormadık. Sonradan öğrendik ki adam buradan her hangi bir sevk çıkışı almadan hayvanları götürüyormuş. Dolandırıldıktan sonra kimliğinin bile sahte olduğunu öğrendik. Bize verdiği isim 10 yıl önce ölmüş. Senet yaptığımız kimlik ölünün adınaymış."

'BÖYLE GİDERSE HERKES BİRBİRİYLE KAVGA EDER'

Mağdurlardan Haydar Mintemur ise senetleri ödenmeyince bu kişiyi aradıklarını ancak telefonla da ulaşamadıklarını anlatırken, şöyle konuştu:

"Biz devlete sığınıyoruz. Devletten başka kimsemiz yok. Şikayetçi olduk. Ama hala yakalanmadı. 50 akrabam bana yardımcı oldu. 50 akrabamın 30’u mağdur. Yetkililer bu hayvanları getiremiyorsa biz nasıl getireceğiz? Benim de 50 büyükbaş hayvanım gitti. Adam öyle bir şey yaptı ki burada kimsenin itibarı kalmadı. Vatandaş çok büyük bir mağduriyetin içinde, kendini ifade bile edemiyor. Halk çok sıkıntılı. Mağdur olan insan sadece hayvanlarını değil iş yerini bile kaybediyor. Burası küçük bir ilçe. Böyle giderse herkes birbiriyle kavga eder ve cinayet çıkar. O şahsın, ölünün kimliğini kullandığını da biz karakola başvurduktan sonra öğrendik." (DHA)

Uyanık vatandaş yarım milyonu kurtardı
Dolandırıcıların kurbanı oldu, kızını üniversiteye gönderemedi
Konya'da avukatın çeyrek milyarlık planı: Tam 62 dava açıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kars hırsızlık büyükbaş hayvan

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı

Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
17000 (Onyedibin büyükbaş hayvan) olacak şey mi bu? Bu kadar da aptallık olur mu? İnsan bi sorar soruşturur . Şimdi cahil kaldı mı artık. Herkesin elinde son model cep telefonu,cebinde Amerikan cigara. Ben cahilim!!!!! yok yaaaa. Hiç mi birbirinden haberi yok bu insanların. Şimdi denecek şu: Devlet zararımızı karşılasın . İyi ....... bu millet parasını kaptıranı,hayvanını kaptıranın zararını karşılasın .Oh ne ala
KARSLILAR UYANIK ADAMLARDIR BUNUN İÇİNDE BİR İŞ VAR KARSLILAR KOLAY KOLAY PARA KAPTIRMAZLAR
etme bulma dünyası hacım keser döner sap döner birgün hesap döner.... Büyük ihtimalle devletten hibe ile alınan hayvanları satmaya kalkmışlardır,nasıl olsa sermayesi yok hesabıyla senetle de verir sepetle de verir haydan gelen huya gider...eden bulur...
@serafettindemirkol +1
Kars'ın büyük esnafları çok kurnazlar. İş yaparsan, kendini çok sağlama alman lazım.
Diğer Haberler
Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Ali Dede'den kötü haber!

Ali Dede'den kötü haber!

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

Dikkat! Bir linke tıkladılar, bütün banka hesapları boşaltıldı

Dikkat! Bir linke tıkladılar, bütün banka hesapları boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.