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Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Ateş, Kocaeli’de kaza geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş’in içinde bulunduğu otomobil Kocaeli’de aynı yönden seyreden başka bir otomobille çarpıştı.Kaza, Kocaeli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kavşağında yaşandı.

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Ateş, Kocaeli’de kaza geçirdi

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş’in içinde bulunduğu otomobil Kocaeli’de aynı yönden seyreden başka bir otomobille çarpıştı.
Kaza, Kocaeli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kavşağında yaşandı. Başkan Ateş’in içerisinde bulunduğu otomobil aynı yönde seyreden diğer bir otomobille çarpıştı. Kazada, Başkan Ateş’in ve otomobildekilerin emniyet kemerlerinin takılı olması kötü bir durumun önüne geçti. Diğer araçta bulunan yolcuların ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Ateş, Kocaeli’de kaza geçirdi

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Ateş, Kocaeli’de kaza geçirdi

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Ateş, Kocaeli’de kaza geçirdi

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Ateş, Kocaeli’de kaza geçirdi

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