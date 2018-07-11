Akıma kapılan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, prize fiş takarken akıma kapılan Özge Yıldırım (17) ile kendisini kurtarmak isteyen ağabeyi Rıdvan Yıldırım (26), yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Özge Yıldırım kurtarılamadı.
Olay, dün gece merkeze bağlı Balaban köyünde meydana geldi. Evin mutfağında yemek yapan Özge Yıldırım, bir ev aletinin fişini prize takarken akıma kapıldı. Durumu gören ağabeyi Rıdvan Yıldırım, kardeşini kurtarmak isteyince kendisi de akıma kapıldı.
Yaralanan iki kardeş, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Özge Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Rıdvan Yıldırım'ın ise tedavisi sürdürülüyor.
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