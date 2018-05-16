Akıma kapılan beton mikserinin şoförü öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, beton mikseri şoförü Coşkun Yıldız (51), aracının üzerinde temizlik yaparken suyun elektrik telleriyle temas etmesi sonucu akıma kapılıp, öldü.
Olay, geçen 10 Mayıs’ta Araban ilçe merkezinde meydana geldi. Beton mikseri şoförü 4 çocuk babası Coşkun Yıldız, aracın üzerine çıkıp temizlik yaparken, hortumdan çıkan su, elektrik telleriyle temas etti. Akıma kapılan Yıldız, ağır yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Coşkun Yıldız, çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 6 gün yaşam mücadelesi veren Yıldız, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Coşkun Yıldız’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
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