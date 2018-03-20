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Akıma kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 13:00 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, inşaatta doğalgaz tesisatını döşerken elektrik akımına kapılan Melih Akdağ (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akıma kapılan işçi öldü

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- DÜZCE'de, inşaatta doğalgaz tesisatını döşerken elektrik akımına kapılan Melih Akdağ (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akdağ'ın babasının da inşaatta kaynak yaparken iş kazasında öldüğü belirtildi.
Geçen 5 Mart'ta Kara Hacı Musa Mahallesi'nde bir inşaatta doğalgaz tesisatının döşenmesi sırasında Melih Akdağ'ın ikinci kata uzattığı boru, elektrik hattıyla temas etti. Akıma kapılan, vücudunda yanıklar oluşan Melih Akdağ, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Melih Akdağ, önceki gün hayatını kaybetti. Melih Akdağ, Düzce'de toprağa verildi.
Melih Akdağ'ın babası Remzi Akdağ'ın da 1992 yılında 32 yaşındayken, kaynak yaparken iş kazasında öldüğü öğrenildi.

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Akıma kapılan işçi öldü

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