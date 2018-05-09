HABER

Akıntıya kapılan koyunları kurtarmak isteyen 2 çocuk çoban boğuldu (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 15:31 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta dereden geçirirken suya kapılan koyunlarını kurtarmak isteyen Hacı Sirek (15) ile arkadaşı Abdullah Güler (15), akıntıya kapılarak boğuldu.

Akıntıya kapılan koyunları kurtarmak isteyen 2 çocuk çoban boğuldu (2)- Yeniden

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta dereden geçirirken suya kapılan koyunlarını kurtarmak isteyen Hacı Sirek (15) ile arkadaşı Abdullah Güler (15), akıntıya kapılarak boğuldu.
Kumçatı beldesinde çobanlık yapan Hacı Sirek ve Abdullah Güler, yağan sağanak nedeniyle otlatmaya götürdükleri sürüyle beldeye geri dönmek için yola çıktı. İki arkadaş sürüyü Besta Sor Deresi'nden geçirirken, koyunlar suya kapıldı. Hacı Sirek ve Abdullah Güler de koyunları kurtarmak için akıntıya kapılarak kayboldu.
Belde sakinleri, kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması başlatırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda arama çalışması başlatıldı. Hacı Sirek'in cesedi, suya kapıldığı noktadan 5 kilometre, Abdullah Güler'in ise 7 kilometre mesafede bulundu. Sağlık ekiplerinin, gençleri suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürme çalışmasından sonuç alınamadı.
Yapılan incelemenin ardından Hacı Sirek ve Abdullah Güler'in cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
VALİ OLAY YERİNE GELEREK, BİLGİ ALDI
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 2 çocuğun hayvanları otlatmak için gittiğini belirterek, "İki çocuğumuzun hayvanları suya düşüyor. Çocuklar hayvanları kurtarmaya çalışırken suya kapılıyorlar ve vefat ediyorlar. Çok üzgünüz, Allah rahmet etsin" dedi.

FOTOĞRAFLI

Akıntıya kapılan koyunları kurtarmak isteyen 2 çocuk çoban boğuldu (2)- YenidenAkıntıya kapılan koyunları kurtarmak isteyen 2 çocuk çoban boğuldu (2)- YenidenAkıntıya kapılan koyunları kurtarmak isteyen 2 çocuk çoban boğuldu (2)- YenidenAkıntıya kapılan koyunları kurtarmak isteyen 2 çocuk çoban boğuldu (2)- Yeniden

Fatih Portakal da tercihini açıkladıFatih Portakal da tercihini açıkladı
Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli olduKuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu
Erdoğan ortak hedef olarak seçildi!Erdoğan ortak hedef olarak seçildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

İlginizi Çekebilir

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.