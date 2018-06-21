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Akıntıya kapıldığı iddia edilen çocuk polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 19:41 | Son Güncelleme

ADANA'da sulama kanalında akıntıya kapılıp, kaybolduğu iddia edilen çocuk polisi alarma geçirdi.

Akıntıya kapıldığı iddia edilen çocuk polisi alarma geçirdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da sulama kanalında akıntıya kapılıp, kaybolduğu iddia edilen çocuk polisi alarma geçirdi.
Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar kanalda akıntıya kapılıp sürüklenen bir çocuk görüp polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına başladı. Çocuğun bulunamaması üzerine su altı ekibi çalışmaya ara verdi.

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Akıntıya kapıldığı iddia edilen çocuk polisi alarma geçirdiAkıntıya kapıldığı iddia edilen çocuk polisi alarma geçirdi

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