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Akit TV'den Mahir Ünal'a tepki: Müslümanlara hakaret edenlere ağzını açamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 20:10 | Son Güncelleme

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ı hedef aldı.

Akit TV'den Mahir Ünal'a tepki: Müslümanlara hakaret edenlere ağzını açamıyor

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, "Gün Başlıyor" adlı programda "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" ifadesini kullanan Ahmet Keser'e sahip çıkarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'a tepki gösterdi.

Mehmet Özmen, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Ahmet Keser'le ilgili "Öncelikli olarak bu apaçık bir psikopatoloji. Böyle bir şey açık bir provokasyon, sabotaj. 'Şuradan, buradan başlarız' ne demek? Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sabotaj" açıklamasını işaret ederek şöyle tepki gösterdi:

'TELEVİZYON TELEVİZYON GEZEN MAHİR ÜNAL'

"Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal çıkıyor, Halk TV'de Fox'ta gece gündüz Ak Parti'ye ve Müslümanlara hakaret edenlere bir kez dahi ağzını açamazken Ahmet Keser'i hedef tahtasına koyuyor. Adalet Bakanı'nı arıyor, ardından jet hızıyla savcı yemiyor içmiyor gecesini gündüzüne katıyor ve iddianame hazırlıyor. Ahmet Keser için televizyon televizyon gezen Mahir Ünal, imamları kesip doğramaktan söz eden CHP'li Sera Kadıgil'e bu zaman kadar bir tek cümle dahi maalesef edemedi."

NE OLMUŞTU?

Akit TV'de sabah yayınlanan "Gün Başlıyor" programında, programın sunucusu Ahmet Keser 'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız' ifadesini kullanmıştı. Keser hakkında soruşturma başlatıldı, savcılık iddianame düzenleyerek 4.5 yıla kadar hapsini istedi. Akit TV ise Keser ile yollarını ayırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Akit TV Mehmet Özmen Mahir Ünal ak parti

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