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Akkuş'ta 5 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:42 | Son Güncelleme

ORDU'nun Akkuş ilçesinde 2 kişinin parasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, evinde yapılan aramalarda, ormanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu ve tüp gaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü yönünde işlem yapılan Senai ve Ümit Türedi çiftine ait silahlar ve malzemeler çıkınca cinayet şüphelisi olan Mehmet Ali Çayıroğlu (44) tutuklandı.

Akkuş'ta 5 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Akkuş ilçesinde 2 kişinin parasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, evinde yapılan aramalarda, ormanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu ve tüp gaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü yönünde işlem yapılan Senai ve Ümit Türedi çiftine ait silahlar ve malzemeler çıkınca cinayet şüphelisi olan Mehmet Ali Çayıroğlu (44) tutuklandı. Olayların aydınlatılması için kurulan özel ekip, Çayıroğlu'nun evlerinde yangın çıkan Nuri (59) ve Lütfiye Usluoğlu’nun (57) ölümüyle ilgili de bağlantısını da belirledi. Ekip, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun Ünye ve Akkuş’taki 3 şüpheli ölümle ilgisinin bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalışıyor.
Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde bir evde 4 gün önce 2 kişi gaspa uğradı. Elleri tersten kelepçelenerek 2 bin 300 TL parası alınan 2 kişi, kelepçelerden kurtularak yardım istedi. Jandarma soruşturma başlatılırken, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu, önceki gün polis tarafından yakalandı. Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çayıroğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun Karaçal Mahallesi'ndeki ev ve işyerinde jandarma tarafından arama yapıldı. Aramalarda, 23 büyük ve küçükbaş hayvan, tek kırma 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 17 av tüfeği fişeği, 151 kurusıkı tabanca mermisi, 4 cep telefonu, 230 plastik kelepçe, 1 eski tip askeri kamuflaj, askeri palaska, şapka, 400 dolar ile bir miktar para ele geçirildi.
YAKINLARI TEŞHİS ETTİ
Aramalarda ele geçirilen hayvandan birisiyle bir av tüfeğinin 3 Mayıs günü Dağyolu Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde kaybolan, yapılan aramalarda 8 kilometre uzakta, ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu (60) adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Köseoğlu'nun oğlu Recayi Köseoğlu (60), tüfek ile hayvanın annesine ait olduğunu teşhis etti.
Evde bulunan bir cep telefonuyla kurusıkı tabancalardan birinin de 31 Temmuz günü ilçeye bağlı Karaçal Mahallesi'nde mutfak tüpü ile zehirlendiği yönünde işlem yapılan, Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait olduğu saptandı. Evdeki bir kadın çantasının da Ümit Türedi'yi ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Türedi çiftin de cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerine araştırmalar bu yöne kaydırıldı.
ÖZEL EKİP KURULDU
Tüm bu gelişmeler ışığında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayların aydınlatılması için özel ekip kuruldu.
Ekipler, Mehmet Ali Çayıroğlu’nun Akkuş ve Ünye'de son bir yıl içinde ev yangını ve zehirlenme sonucu ölen 5 kişinin ölümüyle ilgili bağlantısı olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.
EV YANGININDA ÖLEN 2 KİŞİYLE DE BAĞLANTISI ÇIKTI
Yapılan çalışmalarda özel ekip, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, Şeker Köseoğlu ile Senai ve Ümit Türedi çiftinin yanı sıra 24 Şubat'ta Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'nde evlerinde yangın çıkan Nuri ve Lütfiye Usluoğlu çiftinin de ölümüyle ilgili bağlantısının olduğunu tespit etti.
Özel ekip çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
TUTUKLANDI
Mehmet Ali Çayıroğlu’nun jandarmadaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ifade edildi. Çayıroğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Akkuş'ta 5 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandıAkkuş'ta 5 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandıAkkuş'ta 5 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandıAkkuş'ta 5 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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