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Akli dengesi yerinde olmayan kadını rahatsız eden şahıs darp edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan kadını "Seni buralarda bir daha görmeyeceğim" diyerek rahatsız ettiği iddia edilen şahıs, bir vatandaş tarafından darp edildi.Olay, Cumhuriyet Meydanı’ndaki parkta meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan kadını "Seni buralarda bir daha görmeyeceğim" diyerek rahatsız ettiği iddia edilen şahıs, bir vatandaş tarafından darp edildi.
Olay, Cumhuriyet Meydanı’ndaki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. (41) isimli şahıs, Bafra’da vatandaşlar tarafından da tanınan ve kimseye zararı olmayan Hatun olarak bilinen kimsesiz kadını, "Seni buralarda bir daha görmeyeceğim" diyerek rahatsız etti. Olayı gören E.Ö. ile F.T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada F.T. aldığı darbe sonucunda yere düşerek bayıldı. Baygınlık geçiren şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan E.Ö., polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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