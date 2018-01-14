Akollü sürücü otomobille, aydınlatma direğine çarptı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Kazım Şen (67), yaralandı.
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu'ndan meydana geldi. Kazım Şen yönetimindeki 70 FH 187 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Şen yaralanırken, direk de devrildi. Kazım Şen, çağırılan ambulansla hastareye kaldırıldı. Şen'in yapılan testinde 2.72 promil alkollü olduğu saptandı.
FOTOĞRAFLI
Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı
ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı
Marmaris doluya teslim oldu!
Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu
Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum