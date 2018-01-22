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AKP'li başkandan tepki çeken Afrin paylaşımına açıklama

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 10:23 | Son Güncelleme 6 dakika önce

AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel'in, Afrin operasyonuna ilişkin uzun namlulu silahlarla verdiği poz tepki çekti.

AKP'li başkandan tepki çeken Afrin paylaşımına açıklama

Kocaeli Karamürsel AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, Afrin operasyonuna gönderme yaparak, iki uzun namlulu silah ve belinde de bir tabanca ile poz verdi. Fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demirel'e tepki yağdı.

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"REİSİN ÇAĞRISINA BAKAR, KOŞA KOŞA GİDERİZ"

Karamürsel Haber'den Ercan Buber'in "Neden böyle bir fotoğraf çektirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Demirel, "Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz" diye cevap verdi.

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Delikanlının elindekiler o sizin bildiğiniz uzun namlulu 500-1000 m etkili menzilli, 20-30 mermi alan yivli tam otomatik askeri mühimmatlardan değil. 50 m etkili menzilli yarı otomatik yivsiz max 10 fişek alan şarjörlü av tüfeği. Yani demem o ki güzel kardeşim reisin çağrısıyla koşa koşa gideceğin o yerde o elindeki oyuncaklarla bırak adam öldürmeyi keklik bile avlayamazsın. Su tabancanla torunlarınla oyna sen. Yada git kumda oyna. O işler öyle basit değil.!
Cahil bir milletiz , boş konuşuyoruz, örnek bu haberdeki kişi. Piyade tüfeği görünümlü , 2 pompalı tüfekle poz vererek bu işler yürümüyor.
bu yağı reise çekeceğine git o göbeğindeki kebap yağlarını erit türk ordusu senin o bebek doğuracak kadar göbeğini ihtiyacı ypk ancak sen gider haram masalara oturur göbeği doldurursun
çok şey yazmak istiyor insanda ifade özgürlüğü olmadığından yazamıyoruz..
çok güzel bişey yazmış siniz aynı şeyleri düşünüyorum bende ama içimden herşeyi söylüyorum ????
Bu silahlı resimleri gördükçe, darbede insanların üstünden çıkan kurşunlardan çoğunun askere ait olmadığı sonucu aklıma geliyor. Korkunç varlıklar, sen o silahla kuş bile avlayamazsın.
Hadi gitsene Afrine Mehmetçikler bekliyor.Fotograf paylaşmak yetmiyor. Sıkar değilmi?
Sen bu göbekle en fazla 30 metre koşarsın.Sonrası cortingen.Biraz spor yap dayı.
milliyetciysen reisinin çağrısına ne gerek bar sen daha elindeki silahın nasıl tutulacagını belindeki silahında nasıl koyulacagını öğren öyle hava at..
Şanlı Ordumuz varken, sizin gibi koyunlara boka yemek düşer.
ay canım tam komencero olmuş.gözlüğüyle.Allah akıl versin
iyi de bu silahlar yasaklandiki piyade tüfeklerinin benzerlerin üretimi de kullanimida yasaklandı c.savcilari soruşturma başlatacak mi acaba
Allahim tipe bak sen mi kurtaracaksın bizi cumhurbaskaninin yerinde olsam kendisine yağ ceken bu ise yaramaz tayfayi bir daha geri.gelmemek uzere gonderirdim
allah için gönderin onu gitsin bakalım
öyle tesimlerle delikanlılık olmuyor sınır kapısı açık birde suriye sıffır noktasından 10 km içeride poz verseydin
yazmıyım diyom ama dayanamıyom ula uşagım hacan namlunun soguk demiri sana döndügünü görsen altına mıça mıça kaçmasan ben noluyum ...niye artistlik yapaysun haa..
tipe bak çay demle... sana kaldıysa işimiz bitmişiz zaten...
elinee oo sikahıı aldındaa 100 metre koş desen koşamazsın boz vermekle olmaz bu işler
Bunlar askerden kaçan bedelliler değil mi yaa:))Sorun bakalım oğlu askerlik yapmış mı?Klavye komandoları yürü beee.
ancak resim ceknirsiniz gündem olmaya çalışırsınız magazinciler gibi
Bu zavallının, altında çalışanları düşünemiyorum.Neyin pozu bu
Karamürsel'de nasıl yağlı ballı malına mal kattığını da paylaşsaydın keşke...
iktidar partiye oy veriyorum yanliz su gözüne güneş gözlügü takmış eline iki tane silahı almış ucu tipleri görünce üzülüyorum gerçekten eminimki gölgesinden bile korkuyordur bu tiplerin hepsini partiden ihraç etmemliler eline kalem kağıt alan insanları tercih etmek daha doğru bence cumhurbaşkanımız bu gereksiz adamı tokat manyağı yapmalı
bu doğustan koyun doğmuş. Allah ıslah etsin
aziz nesinin RUHU ŞAAD olsun
dayı o göbekle anca kebapcıya gidersin :))
delikanli cagriya gerek yok yol orda delikanliysan git
HA HA HA ABD FİLİMLERİNİ ÇOK SEHİR EDİYORLAR BAZILARI
git o zaman kim tutuyor!
muhtemelen asker olmak istemiştir ancak tipten kaybetmiştir, içinde kaldığı için oyuncak tüfeklerle oynuyor
KOŞA KOŞA GİDECEKSİN DE O GÖBEK NE YAHU
hey yavrum seni sahalarda gormek istiyorlar
cephede kacacak delik ararsın ama bulamazsın
şakacıııı
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