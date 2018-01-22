AKP'li başkandan tepki çeken Afrin paylaşımına açıklama

Kocaeli Karamürsel AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, Afrin operasyonuna gönderme yaparak, iki uzun namlulu silah ve belinde de bir tabanca ile poz verdi. Fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demirel'e tepki yağdı.

"REİSİN ÇAĞRISINA BAKAR, KOŞA KOŞA GİDERİZ"

Karamürsel Haber'den Ercan Buber'in "Neden böyle bir fotoğraf çektirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Demirel, "Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz" diye cevap verdi.