AKP'li başkandan tepki çeken Afrin paylaşımına açıklama

Kocaeli Karamürsel AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, Afrin operasyonuna gönderme yaparak, iki uzun namlulu silah ve belinde de bir tabanca ile poz verdi. Fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demirel'e tepki yağdı.
"REİSİN ÇAĞRISINA BAKAR, KOŞA KOŞA GİDERİZ"
Karamürsel Haber'den Ercan Buber'in "Neden böyle bir fotoğraf çektirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Demirel, "Reisin çağrısına bakar, koşa koşa gideriz" diye cevap verdi.
Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle
Türkiye’nin Salzburg başkonsolosluğuna saldırı!
Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı
Afrin operasyonunda kritik gelişme! MİT sahaya indi
Hatay sınırında son durum roketler evleri mahvetti
'Ne zaman öleceğim?' sorusunun cevabını veren yapay zeka
Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı
AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak
Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı
AK Partili Miroğlu'dan Afrin ve PKK çıkışı: Yeniden umut doğabilir
Skandal taciz! 'İç çamaşırlarını ve göğüslerini görebiliyordum'
Okuyucu Yorumları 34 yorum