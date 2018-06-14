HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akraba kavgasında bıçaklanan genç, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 18:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mehmet Ekinci (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mehmet Ekinci (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Mehmet Ekinci ile husumetli akrabaları arasında kavga çıktı. Kavgada kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla ağır yaralanan Ekinci, ambulansla götürüldüğü Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Mehmet Ekinci'in cesedi otopsi için morga konulurken, polis cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Van'da terör operasyonu: 2 gözaltıVan'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Denizli'de kaza: 3 ölü/ Ek fotoğrafDenizli'de kaza: 3 ölü/ Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Ece Erken başını kapattı 54 bin beğeni aldı!

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın son hali!

Deniz Baykal'ın son hali!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Erdoğan'dan Yalova mitinginde 'bay' gafı

Diğer Haberler
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.