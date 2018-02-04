Akrabalar arasında arsa kavgası: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akraba iki aile arasında arsa meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kabacık Mahallesi’nde akraba iki aile arasında arsa paylaşımı meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişi, aralarında çocukların da olduğu kalabalığa silahla ateş açtı. Olayda Bahattin A., İsmail A., Çetin A., Murat A., Tuncay A. ve Hasan A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla önce Bozova Devlet Hastanesi’ne oradan da Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Murat A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Selfie faciası! Durumları ağır
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'
Furkan Vakfı hakkında şok iddia
CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu
TBMM'de 70 saniyede 1 madde görüşüldü
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum