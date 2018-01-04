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Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 16:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 1'i kadın 3 kişi de yaralandı.

Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akraba olan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ambulansları sevk edildi. Polis ekipleri, kavganın tarafları ayırarak olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar Mardin Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Bayar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, özel hastaneye kaldırılan yaralılar Nihat Bayar, Şeyhmus Bayar ve Ayşe Bayar'ın durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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