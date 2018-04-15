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Akrabaların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 08:58 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişinin silahını ateşlemesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişinin silahını ateşlemesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay saat 22.00 sıralarında, Adapazarı Çökekler Mahallesi 5022. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan akrabalar evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi tabancasını ateşleyerek Keramettin Okyar'ı omzundan ve Ahmet Okyar'ı da (52) karnından vurdu. Yaralanan iki kişi 112 sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Okyar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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