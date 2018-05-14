Akrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüş (2)

TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akrabasını öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen Şehmuz Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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