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Akrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akrabasını öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen Şehmuz Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akrabasını öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen Şehmuz Acar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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