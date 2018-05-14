Akrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüş

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Yusuf Acar'ı (26) tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen akrabası Sehmuz Acar (42) cinayeti itiraf etti. Sehmuz Acar 2 gün süren sorgulamanın ardından cezaevinde bulunduğu sırada Yusuf Acar'ın eşine tacizde bulunduğunu, bu nedenle öldürdüğünü iddia etti.

Körfez'de taş ustası Yusuf Acar, 9 Mayıs günü ortadan kayboldu. Yusuf Acar'ın yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yusuf Acar'ın yakınları ile görüşülerek, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında en son Yusuf Acar ile birlikte görülen akrabası Şehmuz Acar'ı gözaltına aldı.

Şehmuz Acar 2 gün süren sorgulamanın ardından akrabası olan Yusuf Acar'ı öldürdüğünü söyledi. NATO boru hattındaki akaryakıt hırsızlığıyla ilgili olarak tutuklanan Şehmuz Acar, 15 ay cezaevinde kaldığını, cezaevinden çıktığında Yusuf Acar'ın eşine tacizde bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Şehmuz Acar, Yusuf Acar'ı tabanca ile 3 el başına, 3 el de vücuduna ateş ederek öldürdüğünü, cesedi gömdüğünü itiraf etti.

Dün, Şehmuz Acar'ın ifadesi üzerine polis cesedin gömüldüğü Körfez Kalburcu Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ceset gömüldüğü yerden çıkarılırken, otopsi için morga kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Şehmuz Acar bugün adliyeye sevk edildi.

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