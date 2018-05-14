HABER

Akrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Yusuf Acar'ı (26) tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen akrabası Sehmuz Acar (42) cinayeti itiraf etti.

Akrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüş

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Yusuf Acar'ı (26) tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen akrabası Sehmuz Acar (42) cinayeti itiraf etti. Sehmuz Acar 2 gün süren sorgulamanın ardından cezaevinde bulunduğu sırada Yusuf Acar'ın eşine tacizde bulunduğunu, bu nedenle öldürdüğünü iddia etti.
Körfez'de taş ustası Yusuf Acar, 9 Mayıs günü ortadan kayboldu. Yusuf Acar'ın yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yusuf Acar'ın yakınları ile görüşülerek, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarında en son Yusuf Acar ile birlikte görülen akrabası Şehmuz Acar'ı gözaltına aldı.
Şehmuz Acar 2 gün süren sorgulamanın ardından akrabası olan Yusuf Acar'ı öldürdüğünü söyledi. NATO boru hattındaki akaryakıt hırsızlığıyla ilgili olarak tutuklanan Şehmuz Acar, 15 ay cezaevinde kaldığını, cezaevinden çıktığında Yusuf Acar'ın eşine tacizde bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Şehmuz Acar, Yusuf Acar'ı tabanca ile 3 el başına, 3 el de vücuduna ateş ederek öldürdüğünü, cesedi gömdüğünü itiraf etti.
Dün, Şehmuz Acar'ın ifadesi üzerine polis cesedin gömüldüğü Körfez Kalburcu Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ceset gömüldüğü yerden çıkarılırken, otopsi için morga kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Şehmuz Acar bugün adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Akrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüşAkrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüşAkrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüşAkrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüş

Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!
Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralıArdahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı
22 bin liramız cepte kalacak 22 bin liramız cepte kalacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme

İzmir'de mide bulandıran olay! Kızına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

İzmir'de mide bulandıran olay! Kızına cinsel istismarla suçlanan baba tutuklandı

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.